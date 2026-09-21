Sorana Cîrstea continuă să urce în clasamentul WTA. Românca a ajuns la cea mai bună poziție din carieră

Publicat 21 sept. 2026, 10:53 Sursă realitatea.net

La 36 de ani, românca se află astfel în cel mai bun moment al carierei sale din punct de vedere al poziției ocupate în clasamentul WTA, într-un sezon pe care l-a anunțat deja drept ultimul din activitatea sa profesionistă.

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