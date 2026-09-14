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Eșec pe piața transferurilor. Atacantul de un milion de euro o părăsește pe Universitatea Craiova

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 13:36

Heriberto Tavares se pregătește să revină în Israel după ce nu a reușit să se impună în tricoul alb-albaștrilor.

Adus cu mari așteptări în vară, fotbalistul Heri Tavares (29 de ani) pare hotărât să se despartă de Universitatea Craiova după doar câteva luni în Bănie. Internaționalul din Insulele Capului Verde nu a reușit să se adapteze și să-și câștige locul de titular.

În majoritatea partidelor, pe extrema stângă a fost preferat Ștefan Baiaram. Situația a devenit clară în deplasarea de la Arad, cu Corvinul. Deși Baiaram a lipsit, staff-ul tehnic a ales să-l titularizeze pe Etim, lăsându-l pe Tavares pe bancă. Acesta a fost un indiciu evident că aventura sa la echipa olteană se apropie de final.

O posibilă revenire în fotbalul israelian

Conform surselor apărute în presă, fostul jucător al formației Benfica ia în calcul o întoarcere la fosta sa echipă, Maccabi Netanya. Transferul său i-a costat pe oficialii olteni un milion de euro, o sumă importantă, însă randamentul său a fost mult sub așteptări.

În acest context, conducerea Universității Craiova a început deja să caute soluții. Strategia vizează aducerea unui jucător liber de contract, care să-i facă concurență lui Baiaram pe postul de extremă.

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