Reunire fără prea multe noutăți la FC Buzău

Până la sfârșitul săptămânii se vor decide venirile și plecările din lot

AS FC Buzău s-a reunit luni, 10 ianuarie, fiind convocaţi toţi jucătorii care au încheiat anul 2021 sub culorile roş-albastre.

Cristian Pustai şi staff-ul său tehnic au condus primul antrenament din acest an, la Merei, urmând ca pregătirea specifică din această perioadă să continue tot pe plan local, cel puţin până la sfârşitul acestei săptămâni.

Conducerea clubului, împreună cu antrenorul Cristian Pustai urmează ca în următoarele 2-3 zile să se decidă asupra schimbărilor din lot, atât la capitolul plecărilor, cât şi la cel al sosirilor, dar şi la stabilirea programului de pregătire, a cantonamentelor şi jocurilor de verificare, până la reluarea campionatului, la sfârşitul lunii februarie.

Dacă e să ne raportăm la noutățile de lot, singura venire de care s-a aflat este cea a lui Robert Sălceanu, fotbalist împrumutat de la Dunărea Călărași, dar pentru care există stabilită și o sumă de transfer definitiv.

La sfârșitul anului trecut clubul buzoian anunța că în a doua parte a lunii ianuarie, după data de 20, va merge în Republica Moldova, unde erau programate și meciuri amicale, printre adversari fiind Zimbru Chișinău și Milsami Orhei. După revenirea din Republica Moldova, FC Buzău făcea referire și la un cantonament la Băile Felix, iar pentru disputarea unor amicale erau anunțate și anumite deplasări în Ungaria.

Sursă: AS FC Buzău

Sursa: Realitatea de Buzau