Programul play-off-ului din Liga Campionilor UEFA: test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

Test de foc pentru Interul lui Chivu în Norvegia

Marți și miercuri se dispută meciurile din prima manșă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, într-o rundă care propune dueluri spectaculoase și deplasări dificile pentru mai multe formații de top. Printre cele mai complicate misiuni se numără cea a lui Internazionale Milano, care va evolua pe terenul norvegienilor de la Bodø/Glimt.

???? Programul meciurilor – Prima manșă

Marți, 17 februarie

⏰ 19:45 – Galatasaray vs. Juventus

⏰ 22:00 – Benfica vs. Real Madrid

⏰ 22:00 – Borussia Dortmund vs. Atalanta

⏰ 22:00 – AS Monaco vs. Paris Saint-Germain

Miercuri, 18 februarie

⏰ 19:45 – Qarabağ FK vs. Newcastle United

⏰ 22:00 – Bodø/Glimt vs. Internazionale Milano

⏰ 22:00 – Club Brugge vs. Atletico Madrid

⏰ 22:00 – Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Meciurile din manșa a doua sunt programate pe 24 și 25 februarie, când se vor decide echipele calificate în optimile competiției.

✅ Echipe deja calificate în optimi

În faza optimilor de finală și-au asigurat deja prezența primele opt clasate din grupe:

FC Barcelona

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspur

Sporting CP

Manchester City

Arsenal

Bayern München

Play-off-ul promite dueluri intense, iar deplasarea Interului în Norvegia este considerată una dintre cele mai dificile provocări ale acestei runde.