Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj emoționat după moartea tatălui său: "Ești și vei rămâne campionul nostru"

Publicat 11 iul. 2026, 14:30 Actualizat 11 iul. 2026, 14:32 Sursă Realitatea PLUS

Fiul lui Gabi Mureșan a transmis un mesaj tulburător după moartea tatălui său. Acesta a postat o poză fostul campion în tricoul echipei de fotbal ASA Târgu Mureș pe pagina sa de socializare. Între timp, se fac ultimele pregătiri pentru înmormântarea sportivului. Fotbalistul ar fi intrat în stop cardiac în urma șocului termic suferit după ce a intrat în apa rece a lacului imediat după saună, iar medicii nu l-au mai putut salva. Gabi Mureșan va fi înmormântat duminică, în Apold, localitatea natală din județul Mureș, unde era si primar.

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