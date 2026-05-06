Daniel Pancu clarifică zvonurile despre o posibilă revenire la Rapid
Daniel Pancu a reacționat după informațiile apărute în presă privind o posibilă plecare de la CFR Cluj și o revenire la Rapid.
Tehnicianul a negat că ar exista negocieri în acest moment și a precizat că nu a purtat niciun dialog oficial cu formația giuleșteană.
Pancu a explicat că este concentrat pe finalul sezonului, în care CFR Cluj încă are obiective importante, inclusiv lupta pentru titlu.
Totuși, el a admis că situația din club este tensionată, mai ales după plecările lui Marius Bilașco și Bogdan Mara, schimbări care îl pot face să ia în calcul o despărțire la vară.
Antrenorul a subliniat că are o clauză de reziliere în contract, valabilă pentru orice echipă, nu doar pentru Rapid, și că aceasta poate fi plătită oricând. De partea cealaltă, Victor Angelescu a confirmat că Pancu este apreciat în Giulești, dar a precizat că Rapid va lua o decizie abia după încheierea sezonului.
