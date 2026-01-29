Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu, după victoria din Liga Campionilor
Echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter Milano, a învins Borussia Dortmund
Echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter Milano, a învins Borussia Dortmund, în ultimul meci din grupa Ligii Campionilor.
Gazzetta dello Sport, cel mai prestigios cotidian de sport din Italia, a scos în evidență faptul că echipa lui Chivu a fost net superioară lui Dortmund și a reușit să învingă pentru prima dată un adversar redutabil în acest sezon.
„Inter a zdrobit-o pe Borussia Dortmund și întregul Zid Galben, câștigând pentru prima dată un meci important în acest sezon, cu golurile fiind marcate de Dimarco și Diouf, dar a ratat prezența directă în optimi.
Chivu va înfrunta ori echipa lui Mourinho, Benfica, ori pe Bodo Glimt, în play-off-ul din februarie. Borussia Dortmund pierduse în acest sezon un singur meci acasă, cu Bayer Leverkusen, în Cupă”, au scris italienii.
Cei de la TMT i-au dat lui Chivu nota 7 pentru prestația echipei sale de pe terenul Borussiei.
Publicația a punctat despre român: „În ciuda rotațiilor din echipă, Inter intră pe un teren dificil precum cel al Borussiei Dortmund cu intenția clară de a câștiga meciul. Și confirmă altă calitate: chiar și în situațiile în care pare să aibă dificultăți, nu-și pierde niciodată calea și atacă”.
