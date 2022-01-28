Adrian Chiruț noul antrenor principal al SCM Gloria Buzău

Chiruț a antrenat echipa masculină de la CSU Suceava

Sport Club Municipal Gloria Buzău aduce la cunoștință suporterilor că, începând cu data de 1 februarie 2022, conducerea echipei de handbal feminin va fi preluată de către domnul Adrian Chiruț, din postura de antrenor principal.

Adrian Chiruț (n. 28 iulie 1983, Suceava), fost handbalist de la CSU Suceava, Energia Târgu Jiu și Dinamo, vine la Buzău după cinci ani petrecuți pe banca echipei masculine CSU Suceava, cu care a promovat în primul eșalon.

Tehnicianul sucevean, deținător al licenței Master Coach, va debuta pe banca tehnică a Gloriei Buzău în primul meci din returul Ligii Florilor MOL, în deplasare, contra echipei CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud (5 februarie 2022).

La meciul de mâine, cu CSU Știința București, pe banca echipei buzoiene va sta Romeo Ilie și Alina Iordache.

Sursa: Realitatea de Buzau