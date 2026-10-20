Zilele „Pamfil Șeicaru” la Biblioteca Județeană Buzău: două zile dedicate istoriei presei și educației media

Biblioteca Județeană Buzău organizează Zilele Pamfil Șeicaru, pe 22 și 23 octombrie 2026, cu un simpozion despre istoria presei și un atelier de educație media pentru liceeni.
Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” din Buzău organizează, în perioada 22–23 octombrie 2026, o nouă ediție a manifestării culturale „Zilele Pamfil Șeicaru”. Evenimentul aduce în prim-plan istoria jurnalismului românesc, personalitatea gazetarului Pamfil Șeicaru și importanța educației media într-o perioadă în care dezinformarea circulă rapid în mediul online.
Programul cuprinde un simpozion dedicat presei interbelice și un atelier practic pentru liceeni, în cadrul căruia tinerii vor învăța cum să verifice informațiile și să recunoască știrile false.
Simpozion dedicat jurnalistului Pamfil Șeicaru
Prima activitate este programată joi, 22 octombrie, de la ora 16:30, la Biblioteca Județeană Buzău. Simpozionul, intitulat „Pamfil Șeicaru între pamflet, ctitorie și istorie”, va aborda personalitatea și activitatea unuia dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români ai perioadei interbelice.
Prezentarea va fi susținută de Titi Petre, reprezentant al Filialei „Pamfil Șeicaru” Buzău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Discuțiile vor urmări atât stilul publicistic și analizele politice ale lui Pamfil Șeicaru, cât și contribuțiile sale culturale și istorice. Evenimentul își propune să readucă în atenție rolul presei scrise în viața publică și influența pe care jurnalismul o poate avea asupra societății.
Născut în județul Buzău, Pamfil Șeicaru a fost o personalitate marcantă a presei românești interbelice, cunoscută pentru activitatea sa de gazetar și pentru conducerea publicației „Curentul”.
A doua zi, vineri, 23 octombrie, de la ora 14:00, atenția se va îndrepta către provocările informării în mediul digital. Biblioteca Județeană va găzdui un atelier de educație media destinat adolescenților, susținut de jurnalista Carmen Dumitrescu, de la publicația de investigații investigatoria.ro.
Participanții vor avea ocazia să afle cum pot identifica informațiile înșelătoare, cum verifică sursele și ce indicii îi pot ajuta să distingă între o știre documentată și un conținut menit să inducă publicul în eroare.
Atelierul urmărește dezvoltarea gândirii critice și formarea unor deprinderi utile pentru navigarea responsabilă pe rețelele sociale și pe site-urile de știri. Într-un mediu în care informațiile sunt distribuite cu rapiditate, verificarea înainte de redistribuire devine o abilitate esențială.
Istoria presei și provocările jurnalismului de astăzi
Prin organizarea celor două activități, Biblioteca Județeană Buzău pune în dialog experiența jurnalismului de altădată și nevoile generațiilor tinere, care își formează o mare parte din opinii pornind de la conținutul întâlnit online.
Manifestarea „Zilele Pamfil Șeicaru” oferă publicului ocazia de a reflecta asupra evoluției presei românești, dar și asupra responsabilității celor care produc, distribuie și consumă informații.
Evenimentele se vor desfășura la sediul Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” din Buzău, în zilele de 22 și 23 octombrie 2026.