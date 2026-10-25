Trafic feroviar blocat la Buzău. Bărbat de 80 de ani, lovit mortal de un tren care circula pe ruta Iași – București

Un accident feroviar grav s-a petrecut sâmbătă, în municipiul Buzău, unde un bărbat în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren care circula pe ruta Iași – București Nord. În urma tragediei, traficul feroviar a fost blocat.
Trafic feroviar blocat pe ruta Iași – București
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, primele verificări arată că un bărbat în vârstă de 80 de ani, din municipiul Buzău, a fost surprins și accidentat mortal de un tren care circula pe ruta Iași – București Nord.
În urma acestui incident traficul feroviar a fost blocat zeci de minute.
Polițiștii vor întocmi un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia și a survenit decesul bărbatului.
Din primele date de la fața locului a reieșit că trenul ce se deplasa pe direcția Iași către București Nord ar fi surprins și ar fi accidentat mortal un bărbat de 80 de ani, din Buzău. În cauză se va întocmi dosar penal iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei
— a transmis Biroul de Presă al IPJ Buzău