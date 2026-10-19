Târgul de Crăciun din Buzău 2026: cât vor plăti comercianții pentru căsuțe, rulote și terase
Tîrgul de Crăciun de la Buzău
Află cât costă căsuțele, rulotele, terasele și corturile la Târgul de Crăciun din Buzău 2026 și care sunt termenele de înscriere pentru comercianți.
Comercianții care vor să participe la Târgul de Crăciun din Buzău trebuie să pregătească bugete diferite, în funcție de tipul activității și de amplasamentul ales. Tarifele pornesc de la câțiva lei pe metrul pătrat pe zi și ajung la 4.500 de lei pentru închirierea unei căsuțe pe întreaga perioadă a evenimentului.
Târgul de Crăciun și Orășelul Copiilor sunt programate să se desfășoare între 1 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, în Parcul Crâng, Piața Daciei, pe Aleea Trandafirilor și pe strada Cuza Vodă. Organizarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre aflat în consultare publică, derulat de Primăria Buzău în colaborare cu societatea Piețe, Târguri și Oboare S.A.
Cât costă închirierea căsuțelor din lemn
Comercianții care vor vinde produse alimentare și nealimentare în căsuțe din lemn vor achita o taxă pentru întregul eveniment. O căsuță are o suprafață de 6 metri pătrați, cu dimensiunile de 3 x 2 metri.
Tarifele prevăzute sunt:
Parcul Crâng: 3.800 de lei pentru întreaga perioadă, inclusiv extinderea terenului cu 3 metri pătrați;
Piața Daciei și Aleea Trandafirilor: 4.500 de lei pentru întregul eveniment, inclusiv extinderea terenului cu 3 metri pătrați.
Diferența de tarif este stabilită în funcție de zona în care este amplasată căsuța.
Tarife pentru rulotele cu produse alimentare
Comercianții care vor desfășura activități de alimentație publică în rulote vor plăti în funcție de suprafața ocupată și de numărul zilelor de funcționare.
Conform tarifelor prezentate în proiect, costurile sunt următoarele:
Rulote în Parcul Crâng: 15 lei/mp/zi;
Rulote în Piața Daciei: 17 lei/mp/zi;
Extindere de suprafață în Parcul Crâng: 18 lei/mp/zi;
Extindere de suprafață în Piața Daciei și pe Aleea Trandafirilor: 20 lei/mp/zi.
Aceste tarife se calculează în funcție de suprafața utilizată și de durata participării la eveniment.
Cât vor costa terasele și spațiile pentru mărfuri industriale
Și comercianții care vor amenaja terase sau vor vinde produse industriale în corturi vor avea de achitat taxe specifice.
Tarifele prevăzute sunt:
Terase în Parcul Crâng: 7,5 lei/mp/zi;
Terase în Piața Daciei: 8,5 lei/mp;
Corturi pentru comercializarea mărfurilor industriale pe strada Cuza Vodă: 2.200 de lei pentru întregul eveniment;
Cabine foto și spații delimitate pentru activități fotografice: 14 lei/mp/zi.
Pentru utilajele de distracție și agrement, taxa de ocupare a terenului este de 16 lei/mp/zi, în timp ce pentru suprafața ocupată de patinoar este prevăzut un tarif de 4 lei/mp/zi.
Comercianții vor plăti separat și pentru colectarea deșeurilor
Pe lângă taxa de închiriere a amplasamentului, firmele participante vor suporta și costurile aferente colectării și transportului deșeurilor municipale.
Sumele stabilite în proiect diferă în funcție de activitate:
Căsuțe comerciale cu produse alimentare și nealimentare: 450 de lei/eveniment;
Rulote pentru alimentație publică: 600 de lei/eveniment;
Utilaje de distracție și agrement: 1.000 de lei/eveniment;
Terase de alimentație publică: 1.200 de lei/eveniment;
Corturi pentru comercializarea mărfurilor industriale: 250 de lei/eveniment.
Astfel, bugetul total al unui comerciant va include atât taxa pentru amplasament, cât și costurile suplimentare asociate activității.
Când se pot depune cererile de participare la Târgul de Crăciun din Buzău
Potrivit calendarului din proiect, cererile de închiriere pot fi depuse până la 16 noiembrie 2026, ora 14:00, la sediul societății Piețe, Târguri și Oboare S.A., din strada Independenței nr. 11, sau prin e-mail.
Analiza dosarelor este programată pentru 18 noiembrie, iar rezultatele selecției ar urma să fie publicate până la 20 noiembrie 2026, la ora 12:00.
Contractele de închiriere sunt prevăzute pentru semnare în zilele de 23 și 24 noiembrie, iar plata chiriei trebuie făcută în avans, până cel târziu la 26 noiembrie 2026, ora 16:00.
Numărul solicitărilor ar putea depăși spațiile disponibile, astfel că dosarele vor fi analizate de o comisie desemnată de societatea organizatoare.
Important: tarifele și calendarul menționate sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre aflat în consultare publică. Forma finală trebuie verificată după adoptarea hotărârii de către Consiliul Local Buzău.
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