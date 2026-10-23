Reformă administrativă în Buzău: 16 comune mici vizate de comasare voluntară

Publicat 23 oct. 2026, 15:27 Sursă Campus Buzău

Programul „START Reforma Administrativă” vizează comasarea voluntară a aproape 430 de unități administrativ-teritoriale mici la nivel național. În județul Buzău, 16 comune cu populație redusă se află în zona de aplicare a reformei.

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