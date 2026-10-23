Reformă administrativă în Buzău: 16 comune mici vizate de comasare voluntară

Programul „START Reforma Administrativă” vizează comasarea voluntară a aproape 430 de unități administrativ-teritoriale mici la nivel național. În județul Buzău, 16 comune cu populație redusă se află în zona de aplicare a reformei.
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat lansarea programului „START Reforma Administrativă”, care prevede comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale mici. Conform declarațiilor oficialului, în prima etapă a reformei ar putea fi incluse aproape 430 de localități la nivel național.
Stoica a precizat că statul va oferi stimulente financiar și prin investiții pentru îmbunătățirea serviciilor publice în comunitățile care optează pentru unire. Ministrul susține că inițiativa a pornit de la solicitările unor primari de comune mici.
Județul Buzău, natalul ministrului, este direct afectat de propuneri, având numeroase comune cu populații reduse, în special în jumătatea de nord a județului. Potrivit datelor recensământului din 2021, Pardoși are cea mai mică populație rezidentă, cu doar 315 locuitori.
În aceeași categorie se află comunele Mărgăritești, Chiliile, Valea Salciei și Cănești. Alte șase localități din județ au între 500 și 1.000 de locuitori, iar o altă grupă se situează în intervalul 1.000–1.500 de rezidenți.
Comuna Bălăceanu, cu 1.505 locuitori la recensământul din 2021, se află aproape de pragul stabilit pentru includerea în programul de reformă.