Primăria Buzău va înființa un serviciu temporar de gestionare a câinilor fără stăpân

Primăria Buzău a decis înființarea unui serviciu temporar de gestionare a câinilor fără stăpân, măsura urmând să fie aplicată până la reluarea licitației pentru concesiunea acestui serviciu.
Decizia a fost luată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în contextul în care administrația locală nu poate efectua angajări din cauza unei organigrame blocate.
Blocajul s-a produs după o hotărâre judecătorească care a anulat decizia Consiliului Local Municipal Buzău privind atribuirea contractului către societatea Urbis. În urma acestei decizii, echipele de ecarisaj nu au mai putut captura animalele de pe străzi timp de cinci luni.
În această perioadă, zeci de persoane au fost atacate de câini și au necesitat îngrijiri medicale la Spitalul Județean. O firmă specializată va prelua temporar activitatea până când licitația pentru concesiunea serviciului va fi reluată.