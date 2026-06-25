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Fostul ministru în Guvernul Bolojan, Bogdan Ivan, implicat într-un accident de mașină | VIDEO
Bogdan Ivan implicat într-un accident de mașină. Foto/bistriteanul.ro
Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a fost implicat într-un accident rutier, din primele date evenimentul fiind provocat de o eroare de trafic. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
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