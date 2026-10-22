Elevul din Bistrița care a atacat-o pe profesoară a publicat un manifest de 60 de pagini

Băiatul de 13 ani care a înjunghiat-o pe profesoara de matematică din Bistrița a publicat un manifest de 60 de pagini în care anunța atacul și își exprima convingeri extremiste, potrivit bistriteanul.ro.
Documentul, scris în limba engleză și publicat pe Discord înainte de incident, conține o listă cu mai mulți colegi țintași. Adolescentul menționează că a fost victima bullying-ului de la clasa a III-a, dar recunoaște că și-a format opiniile rasiste, antisemite și homofobe pe internet.
În jurnal, elevul detaliază planul atacului: intenționa să pună foc în fața cancelariei profesorilor și la intrarea școlii pentru a câștiga timp. Scrisoarea include și o descriere pas cu pas a modului în care își dorea să se desfășoare acțiunea, inspirată de alte incidente similare.
Adolescentul a precizat că voia să atace „orice persoană care nu e albă”, inclusiv un copil mai mic pe care îl observase la ieșirea din școală. El a declarat anchetatorilor că plănuia să ucidă un coleg de etnie română de aproximativ opt luni.
În document, băiatul mulțumește unei comunități online pentru „motivație” și enumeră 20 de autori ai unor atacuri în masă pe care îi admira. El a scris că își exprima aceste gânduri public și pe TikTok, considerând că semnalele de avertizare au fost ignorate.
„Cea mai mare parte a urii mele nu vine din ideologia mea, ci din ce am trăit”, a menționat elevul în manifest. El susține că îi urăște părinții pentru că i-ar fi distrus copilăria și conștientizează că vârsta sa sub 14 ani îl protejează de răspundere penală.
Reacția autorităților și a instituțiilor
Claudiul Jurcan, șef adjunct al IPJ Bistrița-Năsăud, a declarat că în vacanța de vară polițiștii au ținut un curs anti-bullying chiar în clasa elevului. O polițistă a observat comportamentul minorului și a întrebat diriginta dacă există probleme, primind răspunsul că este „un băiat fără probleme, nesemnalat, cu rezultate bune la învățătură”.
Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt al SRI, a subliniat că expunerea la mediul virtual poate influența radicalizarea tinerilor. Instituția a instruit profesorii din Bistrița cum să recunoască semnele de radicalizare.
Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat că a cerut miniștrilor Educației să elaboreze un plan concret de acțiune, implicând Ministerul de Interne, profesori și psihologi. Radu Marinescu, ministrul Justiției, a precizat că se ia în calcul reducerea vârstei pentru răspundere penală.
Situația actuală
Elevul este internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca împreună cu mama sa. Cursurile au fost reluate joi, 24 octombrie, cu prezența echipajelor de poliție în școală pentru asigurarea securității. Elevii au beneficiat de consiliere psihologică, iar profesoara atacată și șase elevi au primit ordine de protecție.
Dosarul penal vizează tentativă de omor calificat. Deoarece minorul are sub 14 ani, el nu răspunde penal pentru faptele săvârșite. Dacă va fi externat, atacatorul va purta o brățară de monitorizare electronică.