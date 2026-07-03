Detalii explozive din referatul procurorilor în dosarul azilelor goazei din Bihor: coșmarul din spatele ușilor închise

Publicat 3 iul. 2026, 08:15 Sursă realitatea.net

Detalii explozive din referatul procurorilor în cazul azilului groazei din Bihor. Iată câteva pasaje din care reiese ce orori aveau loc în locațiile în care erau exploatați bătrânii fără apărare. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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