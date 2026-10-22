CSAT se întrunește joi la Cotroceni pentru securitatea Mării Negre

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se întrunește joi, 23 octombrie 2026, la Palatul Cotroceni, pentru a analiza incidentele din Marea Neagră și măsurile de securitate ale apelor teritoriale.
Ședința este convocată de președintele Nicușor Dan și va debuta la ora 18:00. Este prima reuniune a CSAT la care participă premierul Luca Niculescu împreună cu noii miniștri ai Cabinetului.
Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda include evaluarea riscurilor de securitate generate de incidentele recente din Marea Neagră. Membrii Consiliului vor examina soluțiile pentru consolidarea capacității de răspuns a României și prevenirea amenințărilor la adresa teritoriului maritim.
Discuțiile se vor concentra și pe protejarea apelor teritoriale, a infrastructurii critice maritime, a navigației și a comerțului internațional. Se va evalua capacitatea de reacție a autorităților în fața amenințărilor din regiune, alături de alte teme privind securitatea națională.
Contextul NATO și sprijinul aliat
Convocarea vine în contextul mesajului președintelui care a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru Europa. Nicușor Dan a făcut referire la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din această săptămână, unde au fost discutate evoluțiile din regiune și măsurile de consolidare a securității.
România a solicitat întărirea sprijinului aliat, inclusiv prin dezvoltarea capacităților de combatere a dronelor și adaptarea prezenței NATO la situația de securitate. Autoritățile române consideră necesară consolidarea supravegherii și apărării, în paralel cu cooperarea în cadrul Alianței.
Înaintea ședinței CSAT, Nicușor Dan va avea o întrevedere cu Sean Clancy, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene.