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Cinci persoane rănite într-un accident produs pe DN 2B, în Buzău
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 14:10
Actualizat27 sept. 2026, 14:44
Două autoturisme s-au ciocnit duminică dimineață pe DN 2B, iar echipajele de intervenție au acordat îngrijiri victimelor.
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