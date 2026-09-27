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Cinci persoane rănite într-un accident produs pe DN 2B, în Buzău

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 sept. 2026, 14:10
Actualizat27 sept. 2026, 14:44

Două autoturisme s-au ciocnit duminică dimineață pe DN 2B, iar echipajele de intervenție au acordat îngrijiri victimelor.

Un accident rutier cu cinci victime s-a produs duminică dimineață pe DN 2B, în localitatea C.A. Rosetti. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție pentru evaluarea și acordarea primului ajutor persoanelor implicate.

Primele informații furnizate de autorități indică existența a cinci persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care cele două vehicule au intrat în coliziune.

Trafic afectat de intervenția echipajelor

Operațiunea de salvare și cercetarea la fața locului au influențat temporar circulația în zonă. Șoferilor care tranzitau DN 2B li s-a recomandat să circule prudent și să respecte indicațiile autorităților.

Cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor. Informațiile inițiale pot fi actualizate în funcție de concluziile poliției și de evoluția stării persoanelor rănite.

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