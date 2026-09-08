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Ce pași trebuie să urmezi dacă ai avut un accident cu o trotinetă electrică

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 8 sept. 2026, 07:43

Cum să acționezi corect pentru a-ți proteja sănătatea și a obține despăgubirile cuvenite în urma unui incident în trafic.

Popularitatea trotinetelor electrice a dus la o înmulțire semnificativă a accidentelor rutiere în mediul urban. Dacă te afli în nefericita situație de a fi implicat într-un astfel de eveniment, modul în care acționezi în primele minute este crucial pentru siguranța ta, dar și pentru o eventuală recuperare a pagubelor.

Primul pas absolut necesar este verificarea stării de sănătate a tuturor celor implicați. Dacă există răniți, chiar dacă par a fi leziuni minore, trebuie să apelezi imediat numărul de urgență 112 pentru intervenția echipajelor medicale. Multe traumatisme nu devin evidente pe moment, așa că evaluarea unui medic este obligatorie.

Documentarea corectă a incidentului

În cazul în care accidentul s-a soldat cu victime, poliția trebuie notificată imediat. Este extrem de important să fotografiezi locul impactului, trotineta implicată și orice alte urme de pe carosabil. Aceste dovezi, alături de datele de contact ale conducătorului trotinetei și ale martorilor oculari, te vor ajuta enorm.

Nu uita să obții un certificat medico-legal și să păstrezi cu strictețe toate fișele medicale, bonurile de medicamente sau devizele de reparații. Ulterior, consultarea unui avocat specializat în despăgubiri te poate ghida eficient pentru a-ți recupera prejudiciile materiale și morale suferite în urma accidentului.

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