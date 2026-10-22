Caz șocant în Buzău: moartea unui bebeluș, descoperită după cinci ani. Mama a fost reținută
Caz șocant în Buzău
Caz grav în Buzău: o femeie de 43 de ani a fost reținută, fiind suspectată de moartea bebelușului său în 2021. Ancheta a fost declanșată după cinci ani.
O femeie în vârstă de 43 de ani din județul Buzău a fost reținută, fiind suspectată că și-ar fi ucis bebelușul în urmă cu aproximativ cinci ani. Cazul a fost descoperit după ce autoritățile au constatat că băiețelul, născut în 2021 la Maternitatea Buzău, nu fusese înregistrat la Starea Civilă. Anchetatorii verifică împrejurările morții copilului și locul în care ar fi fost îngropat.
Cum a fost descoperit cazul după cinci ani
Ancheta a fost declanșată în urma unor verificări ale documentelor de la Maternitatea Buzău și ale evidențelor de Stare Civilă. Autoritățile au observat că un băiețel născut în vara anului 2021 și externat împreună cu mama sa nu figura în registrele oficiale ale populației.
Neconcordanțele dintre documentele medicale și cele de stare civilă au determinat efectuarea unor verificări suplimentare pentru a stabili ce s-a întâmplat cu nou-născutul după externarea din maternitate.
Potrivit informațiilor relatate de presa locală și preluate de Realitatea.NET, femeia ar fi recunoscut că bebelușul a murit la scurt timp după ce a fost adus acasă și că ea i-ar fi provocat moartea.
Bebelușul ar fi murit la câteva zile după externarea din maternitate
Din primele informații prezentate în acest caz, copilul s-ar fi născut viu și sănătos în vara anului 2021. La aproximativ cinci zile după externarea din maternitate, femeia l-ar fi asfixiat cu o pernă, potrivit suspiciunilor anchetatorilor.
Ulterior, trupul bebelușului ar fi fost îngropat pe malul râului Buzău. Relatările apărute în presa locală diferă în privința persoanei care ar fi ascuns sau îngropat copilul, împrejurare care urmează să fie clarificată în cadrul anchetei.
Anchetatorii caută locul în care ar fi fost îngropat copilul
După apariția suspiciunilor, anchetatorii au făcut verificări în zona în care copilul ar fi fost îngropat, pe malul râului Buzău.
Potrivit informațiilor disponibile, rămășițele bebelușului nu fuseseră găsite până la publicarea relatării. Lucrările de excavare efectuate în zonă ar putea îngreuna identificarea locului indicat.
Descoperirea rămășițelor și efectuarea expertizelor medico-legale ar putea contribui la stabilirea cauzei morții și la reconstituirea evenimentelor din 2021.
Femeia a fost reținută. Ancheta continuă
Femeia, în vârstă de 43 de ani și domiciliată în satul Scurtești, comuna Vadu Pașii, a fost reținută la data de 21 octombrie 2026. Potrivit informațiilor publicate, aceasta urma să fie prezentată judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
Ancheta urmărește stabilirea exactă a circumstanțelor în care a murit copilul, identificarea eventualelor probe suplimentare și clarificarea responsabilităților persoanelor implicate.
Femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal, iar acuzațiile trebuie stabilite prin procedurile judiciare.
De ce a fost importantă lipsa înregistrării la Starea Civilă
Cazul readuce în atenție obligația legală de declarare și înregistrare a nașterii unui copil, inclusiv atunci când acesta moare la scurt timp după naștere.
În România, nașterea unui copil viu trebuie înregistrată la Starea Civilă în termenul prevăzut de lege. În cazul decesului copilului înainte de împlinirea termenului obișnuit de declarare, există reguli speciale privind înregistrarea nașterii și a decesului.
În situația din județul Buzău, neconcordanța dintre evidențele maternității și registrele de stare civilă a dus la verificări care au scos la iveală suspiciunile privind moartea bebelușului, după aproximativ cinci ani.
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