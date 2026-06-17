Carburanții se ieftinesc în România. Benzina a coborât la 8,5 lei pe litru

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 19:42

Prețurile la carburanți au început să scadă în România, după o perioadă de creșteri constante care au dus în trecut tarifele chiar și peste pragul de 10 lei pe litru.

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