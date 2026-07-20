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Agenția de Cadastru, blocată de peste patru zile de hackeri. Toate sistemele informatice rămân nefuncționale

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat20 iul. 2026, 10:56
SursăRealitatea PLUS

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) rămâne în continuare blocată în urma atacului cibernetic care a afectat infrastructura instituției.

Echipele tehnice lucrează la restaurarea sistemelor

Reprezentanții ANCPI au precizat că echipele tehnice ale instituției, împreună cu specialiști în securitate cibernetică, continuă activitățile de restaurare și verificare a sistemelor informatice, precum și consolidarea măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să poată fi reluate în condiții de maximă siguranță și într-un interval cât mai scurt.

Potrivit lor, în procesul de recuperare sunt utilizate copiile de siguranță ale bazelor de date.

Toate sistemele informatice rămân nefuncționale

ANCPI reamintește că, în urma atacului cibernetic, toate sistemele informatice administrate de instituție sunt în continuare nefuncționale, inclusiv serviciile de e-mail și aplicația de cadastru.

Instituția nu a precizat, deocamdată, un termen pentru reluarea activității și a anunțat că va informa publicul cu privire la evoluția situației și la momentul în care serviciile vor redeveni operaționale.

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