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Sanatate· 1 min citire
Raed Arafat le cere românilor să se pregătească pentru pene de curent. Ce trebuie să conțină kitul de urgență
Raed Arafat
Publicat5 aug. 2026, 12:53
Sursărealitatea.net
Românii sunt îndemnați să fie pregătiți pentru eventuale întreruperi de curent. Avertismentul vine în contextul caniculei și al consumului mare de energie. Șeful DSU, Raed Arafat, recomandă ca fiecare gospodărie să aibă un kit minim de urgență. Acesta trebuie să conțină apă, alimente și obiecte care pot fi folosite atunci când electricitatea este oprită, conform Realitatea PLUS.
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