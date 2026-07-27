Criză la Spitalul Județean Buzău. Zeci de angajați au diabet, hepatită sau afecțiuni pulmonare, iar burnout-ul a ajuns la cote alarmante

Situație gravă la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde numeroși angajați se confruntă cu boli serioase, concedii medicale prelungite și un nivel tot mai ridicat de epuizare profesională. Un raport privind starea de sănătate a personalului, realizat pentru anul 2025, arată o creștere a cazurilor de afecțiuni cronice și oncologice.
Potrivit Sanitas Buzău, lipsa de personal și volumul mare de muncă pun o presiune tot mai mare asupra medicilor, asistenților, infirmierilor și celorlalți angajați ai spitalului. Raportul prezentat în Comisia de Sănătate și Securitate în Muncă arată că 204 angajați suferă de afecțiuni osteomusculoscheletale. Dintre aceștia, 67 au fost diagnosticați cu hernie de disc lombară sau cervicală, iar 27 au trecut prin intervenții chirurgicale.
Alți 201 angajați se află sub tratament pentru hipertensiune, iar 115 au afecțiuni cardiovasculare complicate sau complexe. În anul 2025 au fost înregistrate și trei accidente de muncă, care au dus la 52 de zile de incapacitate temporară de muncă. Sindicaliștii semnalează și o creștere a concediilor medicale prelungite, inclusiv în cazul bolilor oncologice.
Zeci de cazuri de diabet, hepatită și boli pulmonare
Situația este îngrijorătoare și în privința altor afecțiuni. Raportul indică 79 de cazuri de diabet zaharat, 21 de cazuri de hepatită cronică cu virus B și 22 de cazuri de hepatită cu virus C. Au mai fost raportate 32 de afecțiuni autoimune, 107 boli tiroidiene, 50 de afecțiuni digestive și hepatice și 130 de boli sanguine benigne. În 87 de cazuri a fost diagnosticată anemia feriprivă.
De asemenea, 41 de angajați suferă de afecțiuni pulmonare cronice, printre care și tuberculoză. Un medic a fost nevoit să renunțe la activitate din cauza TBC-ului, iar o infirmieră s-a pensionat anticipat după ce a dezvoltat alergii la mai multe substanțe folosite în spital. Evaluarea stresului ocupațional arată o creștere puternică a nivelului de burnout în mai multe secții. Pe Chirurgie, acesta a crescut de la 37% în 2023 la 47% în 2024 și la 53% în 2025.
În secția ATI, nivelul de epuizare profesională s-a menținut peste 40% în ultimii cinci ani. Situația este dificilă și în Pneumologie, unde paturile sunt ocupate aproape permanent. Cea mai gravă evoluție a fost înregistrată la Medicină internă. Nivelul de burnout a ajuns de la 50% în 2023 la 58% în 2024 și la 74% în 2025.
Lipsa de personal agravează situația
Reprezentanții Sanitas susțin că măsurile propuse pentru reducerea burnout-ului sunt greu de aplicat din cauza deficitului cronic de personal. Tot mai mulți angajați ies la pensie, solicită transferul sau părăsesc secțiile considerate foarte dificile. Pentru întocmirea graficelor de lucru, spitalul este nevoit să apeleze la angajați din alte secții, care fac ore suplimentare. Conducerea Spitalului Județean Buzău a solicitat, la începutul anului, scoaterea la concurs a 103 posturi. Dintre acestea, au fost aprobate doar 33, situație care afectează activitatea medicală din mai multe secții.