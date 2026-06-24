Toni Neacșu, la Realitatea Plus: „Guvernul monocolor PSD, condus de Sorin Grindeanu, este singura variantă matematică posibilă”

Fostul judecător CSM, Toni Neacșu, a oferit o analiză la cald, în direct la Realitatea Plus, privind deznodământul crizei guvernamentale. Acesta susține că, privind cu mare atenție la caracteristicile partidelor politice și la liniile roșii pe care liderii și le-au trasat — și pe care, într-o anumită măsură, le-au mai îndulcit acum, la ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni —, rezultă aproape obligatoriu un singur deznodământ viabil pentru Palatul Victoria.
Formula Grindeanu, sprijinită din umbră de PNL și UDMR
În opinia lui Toni Neacșu, realitatea din teren indică faptul că singura formulă care se poate cristaliza în acest moment este un guvern monocolor social-democrat.
„Aceasta este singura variantă posibilă: un guvern condus de domnul Sorin Grindeanu, monocolor, sprijinit în Parlament cu voturile transparente, cum spun chiar ei, ale Partidului Național Liberal, respectiv ale UDMR. Sigur că la acest calcul se adaugă și ceilalți parlamentari care mai sunt acolo, cum sunt reprezentanții minorităților naționale sau independenții”, a explicat fostul judecător CSM.
Neacșu a adăugat că acest cabinet va fi cel mai probabil însoțit de un protocol politic valabil până la sfârșitul anului curent. Un astfel de angajament scris se impune de la sine în actualul context de instabilitate.
Noul Executiv, legat de mâini și de picioare: „Avem un buget la impuse și jaloane PNRR”
Fostul membru CSM a ținut să precizeze că această analiză nu reprezintă o dorință personală și nici o evaluare calitativă a viitorului parteneriat, ci este o simplă deducție matematică bazată pe configurația parlamentară actuală și pe discursurile publice ale politicienilor.
Mai mult, orice echipă guvernamentală care va prelua frâiele țării până la iarnă va avea o marjă de manevră extrem de limitată, fiind vorba despre o guvernare „la impuse”.
„Trebuie să fim realiști: orice guvern ar veni acum, până la sfârșitul anului, figurează la impuse. Avem deja un buget de stat votat pe care nu se mai poate umbla foarte mult în acest moment. De asemenea, avem de îndeplinit niște jaloane stricte în PNRR și niște obligații internaționale asumate, care sunt convins că nu pot fi ignorate de absolut niciun guvern, indiferent de culoarea lui politică”, a punctat Toni Neacșu.
Alternativa dreptei, doar o justificare pentru electorat
În ceea ce privește contraoferta lansată în spațiul public de forțele de dreapta, fostul judecător consideră că propunerile venite dinspre tabăra PNL-USR-UDMR nu au șanse reale de a se concretiza în mod matematic.
În viziunea lui Neacșu, proiectul alternativ este mai mult o strategie de imagine, o justificare politică necesară în special pentru cei de la USR. Formațiunea condusă de Cătălin Drulă încearcă astfel să își construiască o poziție de start solidă pentru perioada următoare, fiind evident că nu va vota un cabinet social-democrat și că se pregătește să facă „o opoziție din aceea bună” din băncile Parlamentului.