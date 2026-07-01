Politica· 1 min citire

Răzbunarea găștii Bolojan. Rareș Bogdan, dat afară la ordinul premierului demis: „Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”

Rareș Bogdan

Rareș Bogdan

Scris deStoica Marian
Publicat1 iul. 2026, 15:26
Sursărealitatea.net

„Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”, a spus Rareș Bogdan, după ce a fost mazilit de Ilie Bolojan. Într-o reacție în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS, europarlamentarul a explicat că decizia de a fi dat afară din Partidul Popular European a fost luată a doua zi după congresul în care i s-a cerut demisia din PNL.

De altfel, el afirmă că măsura ar face parte din răzbunarea premierului demis împotriva membrilor liberali care nu au fost de acord ca Ilie Bolojan să blocheze țara prin refuzul de a pleca de la Palatul Victoria, iar astfel Bolojan și-a pus aghiotanții, Sighiartău și Motreanu să intervină la vârful UE pentru a-l scoate din joc, a spus Rareș Bogdan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Rares BogdanPNLexcluderepoliticapartidul popular european

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe