PARLAMENTARI AI PSD ȘI AUR, SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU ILIE BOLOJAN: „SOLUȚIILE ADOPTATE ÎN EDUCAȚIE POT AVEA EFECTE NEGATIVE”

Un grup de parlamentari ai PSD și AUR i-au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care solicită reevaluarea măsurilor de austeritate aplicate în domeniul Educației, argumentând că acestea „pot genera efecte negative pe termen mediu și lung”.

Semnatarii – Natalia Intotero, Tiberiu Barstan, Ilie Toma, Cristian Resmeriță și Vasilică Potecă – își exprimă îngrijorarea față de efectele comasărilor de clase, reducerii burselor, opririi investițiilor în infrastructură, creșterii normei didactice și diminuării plății cu ora.

Aleșii susțin că aceste măsuri afectează negativ calitatea educației, accesul echitabil, dar și resursa umană din sistem. Deși recunosc nevoia echilibrării bugetului, ei atrag atenția că sectorul educației – cu un buget estimat la 3,4% din PIB în 2025 – riscă să fie destabilizat. În acest context, solicită consultări urgente cu toate părțile implicate și amânarea măsurilor considerate pripite. În final, fac apel la responsabilitate, afirmând că „încă se poate construi cu înțelepciune și echilibru”.



