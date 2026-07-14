Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan pregătește noi consultări cu liderii partidelor la finalul săptămânii - SURSE
Nicușor Dan, președintele României
Publicat14 iul. 2026, 13:10
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan intenționează să îi cheme din nou la discuții pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Întâlnirea ar urma să aibă loc joi, în a doua parte a zilei, sau vineri și ar avea ca principal subiect negocierile pentru formarea unui nou guvern, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 13:22Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a îngropat 50 de milioane de euro din PNRR destinate Deltei Dunării”
- 13:00Donald Trump amenință cu intervenția armatei SUA dacă Iranul a depozitat drone și rachete în Cuba
- 12:21Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Trebuie să protejăm fermierii români în fața dăunătorilor unici și a concurenței neloiale din afara UE!”
- 11:57Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „De ce se teme Nicușor Dan de alegerile anticipate?”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News