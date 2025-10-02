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Politica· 2 min citire
NICUȘOR DAN NUMĂRĂ ȘI VORBEȘTE PRIN SEMNE. GESTURILE PREȘEDINTELUI FAC ÎNCONJURUL LUMII. MOMENTUL ”DEGETULUI PREZIDENȚIAL”, SURPRINS ÎN IMAGINI BOMBĂ - VIDEO
NICUȘOR DAN NUMĂRĂ ȘI VORBEȘTE PRIN SEMNE. GESTURILE PREȘEDINTELUI FAC ÎNCONJURUL LUMII. MOMENTUL ”DEGETULUI PREZIDENȚIAL”, SURPRINS ÎN IMAGINI BOMBĂ - VIDEO
Într-o înșiruire de cuvinte goale și gesturi jenante, șeful statului ajunge tot mai des pe feed-urile social-media, unde, lesne de înțeles și de ce, este aspru taxat de internauți
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