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Politica· 1 min citire
Mircea Abrudean, despre întâlnirea Bolojan-Tănăsescu: „Am aflat din presă”
Mircea Abrudean
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că a aflat din presă despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, desfășurată în biroul său.
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