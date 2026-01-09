Maia Sandu: "Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete Oreşnik împotriva Ucrainei"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat, vineri, utilizarea rachetei balistice Oreșnik de către Rusia în atacurle asupra Ucrainei și a precizat că „acest act de teroare își propune să intimideze Ucraina și partenerii săi”.

„Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete Oreşnik împotriva Ucrainei, care a lovit infrastructura energetică şi locuinţe civile. Acest act de teroare îşi propune să intimideze Ucraina şi partenerii săi. Acest război se apropie de Europa şi reprezintă un pericol pentru noi toţi. Suntem uniţi alături de Ucraina”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

Și premierul Alexandru Munteanu a condamnat utilizarea rachetei Oreșnik împotriva Ucrainei.

„Condamnăm cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreşnik în atacurile sale brutale, care au avut loc noaptea trecută asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând locuitorii din Kiev, Lviv şi Krivii Roh fără electricitate sau apă. Moldova este solidară cu Ucraina şi cu o pace dreaptă”, a scris Alexandru Munteanu pe aceeaşi platformă socială.

Atac cu 36 de rachete și 242 de drone

Armata rusă a lansat în noaptea de joi spre vineri 36 de rachete şi 242 de drone asupra Ucrainei, au anunţat Forţele aeriene ucrainene vineri. Atacul masiv a inclus şi o rachetă hipersonică Oreşnik, care a fost lansată asupra oraşului Liov (Lviv), din vestul Ucrainei, la graniţa cu Polonia, fiind pentru a doua oară când Rusia recurge la acest tip de rachetă în războiul pe care îl duce în Ucraina.

Bombardamentele masive ale Rusiei de noaptea trecută au făcut cel puţin patru morţi la Kiev şi zeci de răniţi.

Racheta Oreşnik, capabilă să lovească ţinte aflate la mii de kilometri distanţă cu focoase nucleare, a fost utilizată pentru prima dată cu încărcătură convenţională în noiembrie 2024 împotriva oraşului Dnipro, în zona est-centrală a Ucrainei.