Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan i-a certat pe jurnaliști la sosirea la Congresul PNL și le-a cerut să-i elibereze calea

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 21 iun. 2026, 12:41

Președintele Ilie Bolojan a sosit la Congresul extraordinar al PNL într-un stil caracteristic, trecând rapid prin zona presei și evitând să ofere declarații despre temele aflate pe agenda reuniunii.

În momentul în care jurnaliștii au încercat să obțină comentarii privind deciziile care urmează să fie luate în cadrul congresului, Bolojan le-a cerut acestora să îi facă loc, afirmând: „Domnilor, dați-vă la o parte pentru că trebuie să trec, trebuie să fiți politicoși”.

Liderul liberal nu a oferit explicații suplimentare cu privire la discuțiile interne sau la scenariile politice vehiculate, inclusiv cele legate de o posibilă formulă guvernamentală asociată cu numele lui Adrian Veștea.

Congresul PNL se desfășoară într-un context politic intens, marcat de negocieri și decizii importante privind structura de conducere a partidului și direcția sa politică în perioada următoare.

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