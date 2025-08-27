FOSTUL MINISTRU VIDEANU, AFACERI DE MILIOANE CU STATUL. LULEA, SEMNAL DE ALARMĂ: STATUL ESTE CAPTURAT. NU MAI LUCREAZĂ PENTRU ROMÂNI. TREBUIE SĂ-L ELIBERĂM!

Invitat la Realitatea PLUS, prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a declarat că statul român a fost capturat

26,4 milioane de euro de la stat ar urma să ajungă la Adriean Videanu. După ce a tăiat de la românii amărâți, Guvernul Bolojan ar urma să sprijine noua afacere cu reciclarea deșeurilor din piatră a fostului ministru al Economiei. Invitat la Realitatea PLUS, prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a declarat că statul român a fost capturat. În timp ce românii trebuie să plătească taxte mai mari, cei care sunt apropiați de partide reușesc să se conecteze, concluzionează liderul AUR.

"Cu siguranță că cei care sunt conectați la partidele politice sunt foarte fericiți, lucrurile merg bine, creșterea economică există. În timp ce românii trebuie să plătească taxte mai mari, adică restul firmelor, cei care sunt apropiați de partide reușesc să se conecteze.

Nu pot să-mi dau seama cum se rotesc aceleași nume în spațiul public. Eu aș fi vrut să știu: de ce nu s-a dat un ajutor de stat unei alte companii care are lanțuri de magazine românești în construcție. Să văd că face 500 de magazine care distribuie produse românești. Dar nu vedem așa ceva. Apar aceleași nume. Deci e clar că unii trăiesc în lux, în opulență, beneficiază de banul public. Oricâți bani vom pune noi acolo, ei vor dispărea.

Din moment ce nu ajung banii pentru toți, oprim la majoritatea și dăm la puțini. Eu sunt ferm convins că cine are să-și ia bani și-i va lua de la partidele politice.

Mi-ar fi plăcut să vorbesc despre statul român, dar astăzi statul român este capturat. Nu mai lucrează pentru români. Noi trebuie să-l eliberăm. Acest stat se poate elibera doar dacă fiecare dintre noi conștientizează că are ceva de făcut împotriva acestui sistem", a declarat Marius Lulea, la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea din AUR