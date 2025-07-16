FLORIN CÎȚU: „REUȘITA NU ÎNSEAMNĂ SĂ RĂMÂI LA PUTERE CU PSD, CI SĂ FACI REFORME ADEVĂRATE”

Fostul premier Florin Cîțu critică dur actuala direcție a coaliției de guvernare și pune sub semnul întrebării ideea că succesul în politică înseamnă doar „să rămâi la putere”

Fostul premier Florin Cîțu critică dur actuala direcție a coaliției de guvernare și pune sub semnul întrebării ideea că succesul în politică înseamnă doar „să rămâi la putere”. Într-un interviu acordat emisiunii „Ai aflat? cu Ionuț Cristache”, Cîțu susține că adevărata reușită pentru un guvern constă în reforme reale și politici liberale coerente, nu în menținerea unei rotative politice cu PSD.

„Dacă singura reușită este menținerea unei rotații politice cu PSD, șansele pentru reformă sunt aproape zero”, a declarat Florin Cîțu. Acesta avertizează că, în actuala formulă politică, reformele profunde sunt imposibil de aplicat, din cauza intereselor divergente ale partenerilor de guvernare.

Cîțu a subliniat că o alternativă liberală autentică lipsește din peisajul politic actual și nu exclude crearea unui nou partid care să reprezinte valori economice liberale, orientate spre reducerea abuzurilor de stat și stimularea pieței libere. În opinia sa, apropierea excesivă de PSD a dus la pierderea unei părți importante din electoratul liberal.

„Dacă domnul Bolojan este serios și merge pe partea de reformă și va începe serios acolo și va continua și cu redresarea deficitului, este iarăși un obiectiv, dar va pierde parteneri pe drum, pentru că PSD nu va genera sprijin pentru astfel de reformă”, a spus fostul lider liberal.

El a criticat și modul în care statul intervine în economie, pe care îl consideră excesiv și adesea abuziv. Lipsa de reacție la astfel de practici, afirmă Cîțu, este una dintre cauzele pentru care electoratul liberal s-a îndepărtat de actuala conducere a PNL.

Pentru Florin Cîțu, succesul în politică nu înseamnă să faci compromisuri pentru funcții, ci să livrezi rezultate concrete, chiar dacă asta înseamnă să pierzi aliați pe parcurs.

Sursa: Newsinn