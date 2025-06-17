DUMITRU BUZATU RĂMÂNE SUB CONTROL JUDICIAR. TRIBUNALUL VASLUI A RESPINS CEREREA DE REVOCARE

Dumitru Buzatu, fost președinte al Consiliului Județean Vaslui și fost lider PSD, nu scapă de măsura controlului judiciar. Tribunalul Vaslui a decis, marți, menținerea acestei măsuri preventive pentru încă 30 de zile, în dosarul în care este judecat pentru luare de mită.

Hotărârea instanței vine după ce, cu o zi înainte, avocații lui Buzatu au cerut înlocuirea controlului judiciar și judecarea acestuia în libertate. Solicitarea a fost respinsă, iar controlul judiciar rămâne în vigoare.

„Menține măsura controlului judiciar luată față de inculpatul Buzatu Dumitru”, se arată în decizia tribunalului, care va reevalua situația în termen de 60 de zile.

Pe de altă parte, reprezentantul DNA a argumentat în instanță că prelungirea măsurii este necesară pentru buna desfășurare a procesului.

Buzatu a fost prins în flagrant în septembrie 2023, când primea o mită de 1,25 milioane de lei, într-un restaurant. Banii au fost găsiți de procurori în portbagajul mașinii sale.

După arestul preventiv și apoi cel la domiciliu, în iunie 2024 a fost plasat sub control judiciar. Ulterior, instanța i-a permis să părăsească județul Vaslui pentru a merge în Iași, invocând motive familiale. Decizia de menținere a controlului nu este definitivă, dar îl împiedică pe Buzatu să revină la libertate totală, în timp ce procesul său pentru fapte de corupție este în plină desfășurare.

