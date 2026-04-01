Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan trece de la POT la PSD

1 apr. 2026, 20:50
Actualizat: 1 apr. 2026, 20:50
Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan trece de la POT la PSD

Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan trece de la POT la PSD

Articol scris de Daniel Onescu

Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan a anunțat, miercuri, că a părăsit grupul parlamentar POT și va activa în grupul PSD de la Camera Deputaților.

Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan a informat Biroul permanent al Camerei că începând de marți nu mai activează în grupul parlamentar POT, ci va activa ca deputat al grupului parlamentar PSD.

Cristian-Emanuel Cîmpan este deputat de Bihor și a fost ales pe listele electorale parlamentare ale POT.

