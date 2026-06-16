Daniel Udrescu: Abuzul lui Bolojan când le spune parlamentarilor PNL cum să voteze

Declarațiile făcute de președintele PNL, Ilie Bolojan, în cazul desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru ridică o problemă constituțională gravă, care depășește simpla dispută politică internă. Dincolo de conflictul dintre conducerea partidului și candidatul desemnat, este pusă în discuție însăși natura mandatului parlamentar consacrat de Constituția României.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescu