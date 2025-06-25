CRISTIAN DIACONESCU, NUMIT CONSILIER PREZIDENȚIAL PENTRU APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
Cristian Diaconescu este numit, începând cu 30 iunie 2025, în funcția de consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care Cristian Diaconescu este numit, începând cu 30 iunie 2025, în funcția de consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională. Decretul a fost publicat marți în Monitorul Oficial.
Cristian Diaconescu revine astfel într-o funcție pe care a mai ocupat-o în timpul mandatului de președinte interimar al lui Ilie Bolojan, având o experiență semnificativă în domeniul securității naționale.
Tot prin decrete semnate de președintele Nicușor Dan și publicate în Monitorul Oficial, au fost numite consiliere prezidențiale, cu începere tot din 30 iunie, Mariana Costea, Delia Dinu, Luminița Teodora Odobescu și Simona-Livia Maftei. Acestea au activat anterior în diferite departamente ale Administrației Prezidențiale.
În funcțiile de consilieri de stat au fost desemnați Lenuța Cobuz, Gabriel-Cristian Pișcociu și Cătălina Galer, începând cu aceeași dată.
Sursa: Newsinn
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News