Crin Antonescu, despre eventuala candidatură a lui Bolojan la președinție: „Dacă sistemul a vrut să pună pe cineva, a pus”

Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu consideră că între Nicușor Dan și Ilie Bolojan există deja o competiție „clară”, deși încă neasumată public, iar o eventuală regrupare a celor care l-au susținut pe Dan în jurul lui Bolojan ar putea deschide drumul unei candidaturi la Cotroceni. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Antonescu a afirmat că, în opinia sa, nu există niciun motiv ca Boloja să nu candideze la funcția supremă.

Antonescu afirmă că ruptura dintre cele două tabere nu este una recentă: „Ruptura asta e mai veche. Nu, nu știu dacă decizia de ieri are legătură, e probabil, e plauzibil, dar nu, nu am informații eu în acest sens. Ruperea e clară, competiția e clară.”

El spune că Nicușor Dan se pregătește deja pentru un nou mandat, iar o parte dintre foștii săi susținători îl văd pe Bolojan drept alternativa preferată: „Este foarte limpede că, așa cum se întâmplă pe la noi, domnul Nicușor Dan abia a terminat, și a terminat încă un an de mandat, și se gândește la al doilea mandat. (…) Este limpede că, dacă nu domnul Bolojan anume, dar din ce în ce mai mulți dintre susținătorii lui din tabăra fostă nicușoristă, este candidatul pe care și-l doresc.”

„Nu văd niciun motiv pentru care Bolojan să nu candideze”

Antonescu amintește că discuțiile despre o candidatură a lui Bolojan nu sunt noi: „Povestea din campania electorală trecută, cu așa-zisa candidatură care n-a mai fost a domnului Bolojan, pornea de acolo.”

Deși Bolojan a spus recent că nu va candida dacă Nicușor Dan își dorește un al doilea mandat, Antonescu subliniază că nu a exclus complet această opțiune: „Domnul Bolojan (…) a spus că, în cazul în care Nicușor Dan dorește un al doilea mandat, el nu va candida. Dar nu a exclus dorința de a candida.”

„Dacă sistemul vrea să pună pe cineva, îl pune”

În opinia sa, susținerea tot mai vizibilă din partea foștilor nicușoriști îl poate împinge pe Bolojan spre o decizie: „Eu nu văd ca domnul Bolojean să aibă vreun motiv să nu candideze, mai ales cu asemenea susținere, pentru că devine evident în fiecare zi că un fost admirator sau partizan sau susținător al lui Nicușor Dan îl pocăiește pe Nicușor și, peste statuia lui, o pune pe cea a lui Bolojean. (...) Se face același tip de transfer cum s-a făcut cu Elena Lasconi în foarte scurt timp cu Nicușor Dan, adică s-a dovedit că, dacă sistemul vrea să pună pe cineva, a pus. Adică, dacă sistemul va vrea pe Ilie Bolojean, îl va pune”, a afirmat Crin Antonescu.