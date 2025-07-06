Politica· 1 min citire

AUR CERE CA DECIZIILE DINTRE 2021 ȘI 2024 SĂ FIE ANCHETATE DE URGENȚĂ: ”AU MINȚIT CA SĂ-ȘI SECURIZEZE POZIȚIILE POLITICE!”

6 iul. 2025, 10:56
Articol scris de Realitatea de Buzau

Alianța pentru Unirea Românilor cere anchetarea de urgență a tuturor deciziilor luate între 2021 și 2024. Petrișor Peiu spune că ne aflăm în fața unui caz de complicitate politică în formă continuată.

Petrișor Peiu: „Ciolacu, Iohannis și Ciucă fuseseră avertizați!”

Liderul senatorilor AUR spune că Ciolacu, Iohannis și Ciucă au fost avertizați oficial că urma să apară o gaură uriașă în buget, însă nu au făcut decât să mintă, să împartă pomeni electorale și să lanseze proiecte fără acoperire bugetară. Totul, în dauna românilor și a economiei șubrede a țării, transmite Peiu.

 Politicianul îi acuză că au băgat statul în deficit excesiv cu premeditare, doar ca să-și securizeze funcțiile. Acum, poporul este obligat să achite nota de plată. „Nu putem construi o țară cu cei care au mințit-o în fiecare zi. România nu e contabilul minciunilor voastre electorale”, a declarat Petrișor Peiu.

Sursa: Realitatea din AUR

Mai multe articole despre

cub, petrisor peiu

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe