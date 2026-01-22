Anca Alexandrescu: „Partidele care se află acum la guvernare au, toate trei la un loc, cât are AUR singur”

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, face o radiografie extrem de tăioasă și densă a momentului politic actual

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, face o radiografie extrem de tăioasă și densă a momentului politic actual, punctând o serie de „nervi” întinși la maximum în societatea românească la începutul anului 2026. Analiza săa se bazează pe ideea unei răsturnări a ierarhiei, unde partidele tradiționale PSD, PNL și USR pierd teren masiv în fața curentului suveranist reprezentat de AUR.

„Am văzut ultimul sondaj și îmi explic disperarea. Potrivit ultimului sondaj realizat chiar de unul „de-al lor”, nu mai există niciun dubiu: cei care se află acum la guvernare — PSD, PNL și USR — au, toți trei la un loc, cât are AUR-ul singur. Aceasta este cauza disperării lor. PSD a ajuns la 18%, fapt care mă bucură enorm. Grindeanu „plimbă ursul” pe la toate televiziunile; unde ai fost, domnule, în ultima lună? Nu mai ține, lumea s-a prins!

Cu useriștii aceștia chiar nu mai pot. Au doar 11%, dar dețin patru ministere pentru că așa a vrut Nicușor Dan. L-am văzut și pe Fritz, care spunea cu mândrie: „Noi conducem țara cu patru miniștri”. Îmi vine să le spun eu ce sunt... Se comportă exact ca o sectă. Până acum urlau despre Simion că este cu rușii și îl trimiteau la Moscova, dar uite că omul este la Washington!

La Antena 3 (sau „Latrina 3”), „madam Porumbel”, gata, e...doamna aceea cu soțul de la Ministerul Transporturilor. Tanti, disperată, zice: „Domnule, nu se poate!”. Toți au devenit acum specialiști în Groenlanda. Voi n-ați fost în stare să conduceți țara asta! V-ați îmbogățit doar prietenii afaceriști; Orban este premiant la acest capitol. Trebuie să plătim acum 500 de milioane de euro celor de la Pfizer din cauza useriștilor.

Mamă, dar ce s-au mai activat! „Băi, Simion a tăiat tortul!” — mie mi s-a părut că tortul acela semăna cu altceva... Urlatați până acum că este cu Moscova, iar acum urlați că este cu americanii? Degeaba s-au agitat „păduchele” cu Vexler și cu Ioanid, pentru că pe Simion l-a primit toată lumea. O să fie acolo Simion și domnul Dungaciu, la CPAC. Știți ce reacție au avut și unde îi doare cel mai tare? Raportul despre lovitura de stat!

Pe Toiu nu o mai primește nimeni, nicăieri. Se lucrează acum ca Nicușor să plece „teleleu”. Sunteți niște penibili, mă uit la voi cum vă strofocați! „Madam Pește” a făcut petiție să se ia măsuri împotriva AUR, iar Toiu a postat pe X (fostul Twitter) încercând să-l pună la punct pe Trump. În ce lume trăiți? Chiar un globalist de-ai voștri v-a spus direct că trăiți în minciună. Premierul canadian a spus-o clar, cu subiect și predicat. Călin Georgescu a vorbit despre anularea alegerilor, și ce credeți? Trump, la Davos, a vorbit despre fraudarea alegerilor din America și a promis că îi va arăta pe cei care au fraudat.

Apropo, ați uitat toți de Ucraina? Unii nici nu știu unde este Groenlanda pe hartă. Știți măcar, geografic vorbind, dacă este în Europa sau în America? Astăzi, la Parlamentul European, s-a votat foarte bine. Sigur, asta nu le spală păcatele pesediștilor, dar e bine că au votat. Se aplică ceea ce a semnat ea până se pronunță CJUE. Vă trimit lista „trădătorilor”, a celor care sunteți cu partidul SOS. „Doamna SOS” s-a abținut de la vot, ce credeți? Ieri urla că au dat cu gaze în ea, iar astăzi s-a abținut. Așa ies la suprafață adevărații trădători!

O să vă arăt ce nu vedeți în altă parte: ce a spus Trump și ce a zis premierul Canadei. O să intre și Luis Lazarus să povestească. M-am uitat la Bobby D. și l-am văzut pe domnul acela care a fost tehnocrat la Apele Române. Au făcut publice imagini de la concurs sau examen: omul nu știe în ce an este născut! Ori și-a greșit CV-ul, ori chiar nu știe anul nașterii. Avea toate răspunsurile pe foaie; a știut întrebările dinainte și a venit cu „copiuța”. Cum este posibil așa ceva?

Avem foarte multe de dezbătut. Orban, ți-am cerut și aseară: zi, frate, ești pensionar? Ce faci, te-ai întors la Trăilă? Că doar Nicușor te-a dat afară. Acum ești și tu specialist în Groenlanda? Sunteți o sectă care a primit indicații să posteze. Mi-a mai scris una astăzi, după ce am postat despre subvenții. Am inclus și AUR acolo, preluând informația de la Bogdan Tiberiu Iacob. Da, AUR a luat a doua sumă ca mărime, pentru că este al doilea partid ca mărime! Nu te deranjează că s-au dus în America pe bani publici? De data aceasta, banii publici sunt folosiți în interesul cetățeanului care vrea să afle adevărul.

Să fie clar: scaunul lui Bolojan nu se zdruncină momentan. Mai stă vreo două luni, cât să folosească toate vilele de protocol și să-și plimbe iubita și prietenele.”

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026