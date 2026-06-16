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Ana Maria Păcuraru: ”România este un stat de primă linie. Încetarea războiului este siguranța noastră”

Ana-Maria Păcuraru

Ana-Maria Păcuraru

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 16 iun. 2026, 14:57

Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la Summitul G7, a acordat o serie de interviuri pentru presa franceză, arabă și indiană în care a vorbit despre poziția României în contextul războiului din Ucraina și cum influențează acest conflict țara noastră, mai ales după incidentele cu dronă din Galați și Portul Constanța.

România este un stat de primă linie. Avem o frontieră comună cu Ucraina și cu Republica Moldova. Suntem flancul estic al NATO la Marea Neagră. Războiul care se desfășoară la câțiva kilometri de satele noastre nu este, pentru noi, o chestiune abstractă de geopolitică, este securitatea noastră de zi cu zi. Drone au căzut deja pe teritoriul nostru. Când G7 vorbește despre viitorul Ucrainei, despre sprijin, despre garanții de securitate, despre reconstrucție, vorbește, în realitate, despre stabilitatea întregii noastre regiuni, deci despre a noastră.

Marea Neagră este, totodată, un coridor esențial pentru cereale, pentru energie, pentru comerț. Ceea ce se decide la această masă ajunge, mai devreme sau mai târziu, până la București.

România este o țară profund transatlantică, atașată alianței cu Statele Unite și unității Occidentului. Pentru o națiune care a cunoscut dictatura și care se află astăzi în prima linie în fața autoritarismului, soliditatea acestei legături dintre Europa și America nu este un lux diplomatic: este o asigurare de viață.

Ana Maria Păcuraru, interviu pentru presa arabă

Ana Maria Păcuraru, interviu pentru presa indiană despre securitatea României în contextul războiului din Ucraina

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