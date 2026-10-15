Pensiile s-ar putea indexeaza din ianuarie 2027. Ce creșteri vor fi

Publicat 15 oct. 2026, 13:47 Sursă Monitorul de Vaslui

Pensiile civile și militare vor fi indexate din 1 ianuarie 2027, potrivit anunțului făcut de Sorin Grindeanu. Creșterile mediate se situează între 190 și 280 de lei, în funcție de procentul final aprobat.

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