Avertismentul analiștilor: Instabilitatea politică scumpește creditele României, chiar dacă scăpăm de retrogradarea la „junk”

Agențiile internaționale de rating încep să își piardă răbdarea în fața tensiunilor de pe scena politică de la București, iar efectele economice riscă să devină critice. Pe data de 26 iunie, gigantul Moody's a transmis o informare oficială direct către investitori, în care ridică semne de întrebare majore cu privire la capacitatea reală a autorităților române de a implementa reformele asumate.
Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că, dincolo de cifrele pozitive raportate pe hârtie privind deficitul bugetar, volatilitatea politică devine principalul factor de risc pentru economie, putând determina marile fonduri internaționale să își reducă expunerea pe România.
Statul are nevoie de un miliard de euro pe săptămână pentru salarii și pensii
Marea vulnerabilitate a României în acest context o reprezintă dependența uriașă de creditele externe. Chiar dacă agențiile de rating nu vor face pasul decisiv de a ne retrograda țara în categoria speculativă „junk”, simplul semnal de alarmă tras de Moody's poate scumpi masiv creditele sau poate bloca accesul la finanțare.
„Chiar dacă ne vom păstra ratingul, nu este exclus să vedem ieșiri de capital din România și dificultăți pentru statul român în a se împrumuta de pe piețele externe. Criza politică devine o reală problemă cu posibile efecte nocive pentru economie. Statul are nevoie, în medie, de un miliard de euro pe săptămână de la investitori pentru a avea cu ce să plătească salarii și pensii”, a explicat consultantul financiar Adrian Negrescu.
Exod de capital în 2026: Investițiile străine au scăzut cu 30%
Avertismentul specialiștilor nu vizează un pericol viitor, ci o realitate care a început deja să producă efecte în primele șase luni ale anului 2026. Datele din piață arată că investitorii au devenit extrem de prudenți și au început să își retragă banii din țară din cauza impredictibilității.
Conform analizei prezentate de Negrescu, bilanțul primei jumătăți a anului indică o deteriorare rapidă a indicatorilor macroeconomici:
Investițiile străine directe (ISD) s-au prăbușit cu un procent îngrijorător de 30% față de perioada anterioară;
Exodul de capital a depășit deja pragul psihologic de jumătate de miliard de euro (peste 500 de milioane de euro au părăsit deja conturile din România).
Dacă blocajul politic de la nivel guvernamental și parlamentar se va prelungi, presiunea pe cursul de schimb și pe dobânzile la care se împrumută Ministerul Finanțelor va crește, lăsând statul cu puține opțiuni pentru acoperirea cheltuielilor curente.