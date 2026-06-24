Vreme călduroasă, apoi furtuni puternice. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară

Publicat 24 iun. 2026, 08:02 Sursă realitatea.net

Vremea rămâne călduroasă miercuri, 24 iunie, în cea mai mare parte a țării, însă atmosfera va deveni tot mai instabilă după-amiaza și seara. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. În același timp, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, nord-vestul și sudul României. Temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade Celsius în Banat și Crișana.

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