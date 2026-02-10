Un avion cu aproape 60 de pasageri, lovit pe Aeroportul Otopeni. Mai multe zboruri au suferit întârzieri

Un avion TAROM a fost lovit

Un avion TAROM a fost lovit de un vehicul specializat în transportul persoanelor cu mobilitate redusă, perturbând luni seară activitatea de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

Potrivit informațiilor apărute în presă, avionul a fost lovit de un vehicul specializat în transportul persoanelor cu mobilitate redusă (Ambulift).

Reprezentanții aeroportului au precizat că incidentul s-a produs în zona ușii de acces a aeronavei, în timp ce se desfășura procedura de îmbarcare. Scara avionului a fost avariată, iar zborul spre Iași, programat să decoleze la ora 18:15, a fost amânat.

La bordul avionului se aflau 59 de pasageri.

În urma impactului, vehiculul Ambulift a acroșat una dintre balustradele scării aeronavei, ceea ce a dus la întreruperea temporară a operațiunilor.

Deși incidentul a fost catalogat ca fiind minor, protocolul de siguranță a impus verificări amănunțite asupra avionului pentru a exclude posibilitatea altor daune ascunse.

Aeronava a decolat cu o întârziere de două ore

După înlocuirea balustradei și finalizarea inspecției tehnice, aeronava TAROM a decolat în jurul orei 20:00, cu o întârziere de aproximativ două ore față de orarul inițial. Evenimentul a generat, de asemenea, întârzieri minore în lanț pentru alte curse care urmau să folosească același echipament de asistență de la sol.

Incidentul nu a provocat victime și nu a afectat siguranța pasagerilor sau a personalului de la sol, au precizat surse oficiale din cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București.