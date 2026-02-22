Statul ne scoate la tablă ca să vadă tot cartierul cine a sărit peste plata impozitului

Sursă: realitatea.net

Coaliția de guvernare a descoperit leacul pentru lipsa de comunicare între cetățeni: publicarea „listelor rușinii”.

Potrivit noului proiect de reformă, datoriile fiscale nu mai sunt date confidențiale, ci informații de interes public, oferindu-ne tuturor ocazia să aflăm, oficial și cu dovezi, cine este „stâlpul bugetului” și cine este „răul platnic” al cartierului, totul sub egida unei transparențe care te lasă cu buzunarele (și secretele) goale.

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un amplu proiect de reformă a administrației, agreat de coaliția de guvernare și pregătit pentru adoptare prin ordonanță de urgență, care aduce schimbări fundamentale în ceea ce privește secretul fiscal.

Măsura centrală a documentului elimină din categoria informațiilor confidențiale datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice și juridice. Astfel, autoritățile fiscale centrale și locale vor fi obligate să publice periodic două tipuri de liste: una a datornicilor, care să includă sumele restante, și una a contribuabililor care și-au achitat taxele și impozitele la termen.

Potrivit notei de fundamentare, această „mutație” legislativă urmărește creșterea veniturilor bugetare și eficientizarea colectării prin intermediul controlului social. Guvernul mizează pe faptul că recunoașterea publică a celor care își respectă obligațiile va servi drept stimulent pentru conformare, în timp ce expunerea restanțierilor va responsabiliza persoanele și entitățile care generează distorsiuni economice. Pentru persoanele fizice, listele publicate pe site-urile ANAF sau în Monitoarele Oficiale Locale vor cuprinde numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal.

Secretul fiscal va rămâne valabil doar pentru detalii specifice, precum rulajele de cont, transferurile de numerar, soldurile, creditele sau valoarea patrimoniului net.

Modificările propuse impun reguli stricte de publicare pentru primării și consilii locale, asigurând transparența prin sub-etichete dedicate în mediul online. Specialiștii în strategii financiare, precum Ioana Arsenie, consideră măsura ca fiind una oportună, subliniind că transparența în domeniul taxelor locale este esențială pentru echilibrul economic.

Din această perspectivă, publicarea listelor nu este văzută ca o sancțiune pentru cetățenii onești, ci ca un instrument de corectare a comportamentului fiscal etic, menit să accelereze colectarea și să prevină avantajele concurențiale neloiale ale celor care evită plata obligațiilor în timp ce realizează noi investiții sau achiziții. În completarea acestor măsuri de expunere publică, proiectul oferă și mecanisme de flexibilitate, permițând autorităților locale să acorde eșalonări de plată pentru contribuabilii care demonstrează că se află în dificultăți reale.