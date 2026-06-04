Pronunțarea în dosarul lui Călin Georgescu a fost amânată până pe 19 iunie -UPDATE

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va decide joi, după mai multe amânări, dacă dosarul lui Călin Georgescu va fi trimis înapoi la Parchetul General sau va începe judecarea acestuia pe fond. Este vorba despre al doilea dosar penal trimis în judecată de procurorii Parchetului General, în care fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

UPDATE - Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au amânat joi pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale până pe data de 19 iunie.

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În același dosar sunt inculpate alte aproximativ 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra, aflat în arest preventiv.

În procedura de cameră preliminară, Curtea de Apel București a reținut că o parte dintre probele administrate de procurorii Parchetului General ar putea ridica probleme de legalitate, apărările invocând nulitatea unor mijloace de probă și lipsa de fundament juridic a acuzațiilor.

Avocații susțin, de asemenea, că o probă esențială invocată în rechizitoriu, referitoare la o presupusă întâlnire al lui Călin Georgescu cu Horațiu Potra din decembrie 2024 la Ciolpani, nu ar fi susținută suficient de material probator.

Rămâne de văzut dacă ÎCCJ va decide retrimiterea dosarului la Parchetul General sau judecarea pe fond, cert este faptul că de această dată decizia este una definitivă.