Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Corneliu Toader, dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Durerea de cap sperie milioane de oameni. Când e cazul să ne îngrijorăm cu adevărat?

Dr. Corneliu Toader vine cu explicații, în premieră, la Realitatea Plus: ”Marea majoritate sunt cefalee benigne, nu sunt periculoase. Pe toți ne doare capul, iar doctorii nu sunt scutiți.”

