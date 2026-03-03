Războiul escaladează în Orientul Mijlociu: Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, SUA pregătite de intervenție

Este ziua a patra de conflict în Orientul Mijlociu, și primii 300 de români au fost repatriați. Două aeronave Tarom au ajuns la București din Egipt. Circa 14.000 de români sunt în Emiratele Arabe Unite, au precizat autoritățile de la noi. Israel a lansat un atac dur asupra Teheranului, iar Gardienii Revoluției au închis Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol din lume.

Iranul amenință că va da foc navelor care vor încerca să treacă. Ce costuri înseamnă pentru economia globală și ce înseamnă pentru țara noastă, analizăm imediat în jurnal. SUA și-a evacuat complet ambasada din Iordania. Totodată, cetățenilor americani li se cere se plece din Orientul Mijlociu. Președintele american, Donald Trump, a anunțat că, „cităm valul cel mare nici măcar nu a început și că nu exclude o intervenție militară terestră. Întrebat cât ar putea dura războiul, președintele american a răspuns, cităm „ne-am gândit la 4-5 săptămâni de conflict, dar eu nu mă plictisesc. Cancelarul german, Friedrich Merz se va întâlni astăzi la Casa Albă cu președintele american. Este primul lider european care se întâlnește cu Trump de la izbucnirea războiului. Aliații din Golf ai SUA încearcă să-l convingă pe Trump să încheie conflictul cât mai repede. Țările arabe se tem că nu vor mai face față atacurilor iraniene.

UPDATE 7:14 - Comandamentul Central al SUA declară că a distrus instalațiile de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, precum și capacitățile iraniene de apărare aeriană, rachetele și lansările de drone și aerodromurile militare.

„Vom continua să luăm măsuri decisive împotriva amenințărilor iminente reprezentate de regimul iranian”, a declarat comandamentul militar american într-un comunicat, potrivit Reuters.

UPDATE 6:49 - Hezbollah revendică atacul asupra bazei aeriene israeliene Grupul armat libanez declară că a lansat un atac asupra bazei aeriene Ramat David din nordul Israelului. A declarat că a vizat stațiile radar și camerele de control din bază prin desfășurarea „unui roi de drone” în zori de astăzi.

Hezbollah a declarat că a efectuat atacul ca represalii la atacurile mortale ale Israelului asupra mai multor zone din Liban, scrie Al Jazeera.

UPDATE 6:44 - Teheranul a închis Strâmtoarea Hormuz, transmite Al Jazeera.



UPDATE 6:42 - Arabia Saudită a interceptat și distrus opt drone în apropiere de Riyadh și Al-Kharj, potrivit Ministerului Apărării al țării., transmite Skynews.

UPDATE 6:35 - Explozii raportate la ambasada sua din riyadh, Arabia Saudită.

PDATE 6:36 - ULTIMĂ ORĂ: Iranul revendică un atac „masiv cu rachete și drone” asupra unei baze aeriene americane din Bahrain, potrivit Al Jazeera.

UPDATE 6:25 - ULTIMA ORĂ: Israelul a emis un „avertisment urgent” locuitorilor din mai multe zone din Liban să fugă imediat.

UPDATE 6:00 - Secretarul de stat american Marco Rubio va prezenta marți un raport membrilor Senatului și Camerei Reprezentanților SUA

Acest lucru vine în urma unui atac cu drone asupra ambasadei SUA din capitala saudită Riyadh, despre care ministerul apărării a declarat că a dus la un „foc limitat” și pagube materiale minore. Rubio avertizase anterior că „cele mai grele lovituri urmează să vină” și că „următoarea fază va fi și mai dureroasă pentru Iran decât este acum”, potrivit CNN.